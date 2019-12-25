İdlib'ten sınıra 216 binden fazla kişi göç etti

25.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:50

Suriye müdahale ekipleri İdlib'in güney ve güneydoğu kırsalından 216 bin 632 kişinin göç ettiğini açıkladı.

Suriye müdahale ekibi yetkilileri 40 binden fazla ailenin İdlib'in güney ve güneydoğu kırsalından göç ettiğini belgelerken, bölgede Kasım başından bu yana 249'dan fazla köyün boşaltıldığı bildirildi.

Askerden arındırılmış bölgede bulunan çok sayıda köy ve kasabada siviller yaralanırken, nüfusun yüzde 31'inde sivil kayıpları yaşandı. İnsani yardım kuruluşları yerinden edilmiş sivillerin, rejimin yürüttüğü askeri operasyonlar nedeniyle acı çekmesini zayıflığın bir belirtisi olarak nitelendiriyor.

Suriye müdahale ekipleri, uluslararası toplumu rejime baskı uygulaması ve askerden arındırılmış bölgede yürütülen askeri operasyonu durdurmaları çağrısı yaptı. Ayrıca tüm yerli otoriteleri, vatandaşların güvenli bölgelere yerleşmesine yardımcı olmasını istedi. Suriye müdahale ekipleri, insani yardım kuruluşlarını modernize etmek için çalışacağını belirterek gelişmeleri takip edeceğini söyledi.

Ekip en temel ve önemli ihtiyaçları karşılamak ve göçe yardımcı olmak için çalışmaları sürdürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA