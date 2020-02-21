İdlib'ten askeri araçlar geldi
Haberler » Güncel » İdlib'ten askeri araçlar geldi - Haber

İdlib'ten askeri araçlar geldi

İdlib'ten askeri araçlar geldiSURİYE'nin İdlib bölgesinde görev yapan TSK'ya ait askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

21.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:39
İdlib'ten askeri araçlar geldi

'ten askeri araçlar geldi

SURİYE'nin İdlib bölgesinde görev yapan TSK'ya ait askeri araçlar, 'ın Reyhanlı ilçesi Sınır Kapısı'ndan 'ye giriş yaptı.

İdlib bölgesindeki gözlem noktalarında görev yapan aralarında zırhlı personel taşıyıcıların da yer aldığı askeri araçlar, konvoy halinde saat 16.00 sıralarında, Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldi. Buradan güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye giriş yapan askeri araçların, geldikleri birliklere dönüş yaptığı bildirildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İdlib'ten askeri araçlar geldi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler