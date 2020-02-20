İdlib'ten acı haber: 2 şehit
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İdlib'ten acı haber: 2 şehit

MSB: "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

20.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:40
İdlib'ten acı haber: 2 şehit

MSB: "Ateşkesi sağlamak üzere bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir."

(İHA)

Kaynak: İHA
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