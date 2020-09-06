İdlib'teki çadır yangınında 4 çocuk yaşamını yitirdi, anne yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İdlib'teki çadır yangınında 4 çocuk yaşamını yitirdi, anne yaralandı

SURİYE'nin İdlib kenti kuzeyindeki Kafar Nouran kampında henüz bilinmeyen nedenle çadırın yanması sonucu aynı aileden dört çocuk yaşamını yitirdi, anne ise yaralandı.

İdlib'teki çadır yangınında 4 çocuk yaşamını yitirdi, anne yaralandı
06.09.2020 20:19 | Son Güncelleme: 06.09.2020 20:23

SURİYE'nin İdlib kenti kuzeyindeki Kafar Nouran kampında henüz bilinmeyen nedenle çadırın yanması sonucu aynı aileden dört çocuk yaşamını yitirdi, anne ise yaralandı.

İç savaş ve çatışmalar nedeniyle bir süre önce yaşadıkları Halep kentinin güney kırsalında bulunan Talhadeah köyünden göç ederek daha güvenli olan Kafar Nouran kampına yerleşen isimleri açıklanmayan anne ve yaşları 1 ile 6 arasında değişen 4 çocuğun bulunduğu çadırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevreden yetişenlerin ve bölgede görevli sivil savunma ekiplerinin olaya müdahalesi ile yanan çadırın içinden 4 çocuğun cansız bedenleri çıkarıldı. Yangında, anne ise yaralandı.

Sivil savunma ekipleri çocukların cansız bedenlerini çıkarıp defin için yakınlarına teslim ederken, yaralı olan anne tedavi için hastaneye sevk edildi. 

Ekipler, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Angela Merkel Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Birce Akalay Demet Akalın Yıldız Tilbe Çağatay Ulusoy
Spor Jose Sosa Can Bartu Erol Bulut Eddie Newton Nihat Özdemir
Daha Fazla Kız Kaza Kpss Eylül
Şu an buradasınız: İdlib'teki çadır yangınında 4 çocuk yaşamını yitirdi, anne yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 20:40:06. #1.14#
title