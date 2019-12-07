İdlib'te Suriye ordusu ve Rusya'nın hava saldırılarında 8'i çocuk en az 20 sivil hayatını kaybetti
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İdlib'te Suriye ordusu ve Rusya'nın hava saldırılarında 8'i çocuk en az 20 sivil hayatını kaybetti

Beşşar Esed hükümeti ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib'te ikisi pazar yeri olmak üzere çok sayıda yerleşime düzenlediği hava saldırılarında en az 20 sivil yaşamını yitirdi.

07.12.2019 19:59 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:59
İdlib'te Suriye ordusu ve Rusya'nın hava saldırılarında 8'i çocuk en az 20 sivil hayatını kaybetti

ordusu ve 'ya ait savaş uçaklarının, 'te ikisi pazar yeri olmak üzere çok sayıda yerleşime düzenlediği hava saldırılarında en az 20 sivil yaşamını yitirdi.


Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, Rus savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Marratinnuman ilçe kırsalı ile el-Bara, Belyün, Tehtaya ve Hülübbe köylerine düzenlediği hava saldırılarında en az 13 sivil hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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