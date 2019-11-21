İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: En az 10 ölü
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İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: En az 10 ölü

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından sivillerin bulunduğu kampa düzenlenen füze saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

21.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:11
İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: En az 10 ölü

'nin kentinde rejim güçleri tarafından sivillerin bulunduğu kampa düzenlenen füze saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de rejim güçleri İdlib kentindeki bir sığınmacı kampına füze saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çok sayıda yaralının da bulunduğu olayda panik anları kameralara yansıdı.

Saldırıyı İran destekli grupların yaptığı ileri sürüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu: İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı: En az 10 ölü
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