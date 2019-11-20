20.11.2019 22:01 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:02

İdlib'te sivillerin bulunduğu kampa füze saldırısı

İDLİB - Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından sivillerin bulunduğu kampa düzenlenen füze saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de rejim güçleri İdlib kentindeki bir sığınmacı kampına füze saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çok sayıda yaralının da bulunduğu olayda panik anları kameralara yansıdı.

Saldırıyı İran destekli grupların yaptığı ileri sürüldü.

Kaynak: İHA