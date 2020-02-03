İdlib'te şehit olan askerlerin naaşları Hatay'a getirildi
Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan 4 askerin cenazesi Hatay'a getirildi.
Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan 4 askerin cenazesi Hatay'a getirildi.
Hatay Devlet Hastanesi morguna konulan şehit cenazeleri buradaki işlemlerinin ardından düzenlenecek törenle memleketlerine gönderilecek.
Şehit olan 4 askerin silah arkadaşlarının ise morg önünde bekledikleri gözlendi.
Aynı saldırıda yaralanan askerlerin ise Hatay Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - HATAY