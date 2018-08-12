İdlib'te Ölü Sayısı 39'a Yükseldi

Suriye'nin İdlib kentinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 18'den 39'a yükseldiği öğrenildi. Türkiye sınırındaki İdlib kentinin kuzeyinde yer alan Sarmada köyünde bir apartmanın alt katında bulunan mühimmat deposunda bugün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 18'den 39'a yükseldiği öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin arasında 12 çocuğun da olduğu bildirildi. Meydana gelen patlamada 70 kişinin de yaralandığı ve birçok kişinin patlama sonucu çöken binanın enkazı altında kaldığı ifade edildi.

(Muhammed Rabah/İHA)