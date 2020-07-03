İdlib'te mülteci kampında yangın: 1 yaralı Suriye'nin İdlib kentinde bir mülteci kampında çıkan yangın sonucu 1 çocuğun ağır yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin İdlib kentinde bir mülteci kampında çıkan yangın sonucu 1 çocuğun ağır yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin İdlib kentindeki Kefrlusin bölgesinde Güney Şehitleri kampında gaz sızması sonucu yangın çıktı. Yangın sonucu 12 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı bildirildi. Yangında birkaç çadırın da kullanılmaz hale geldiği ifade edildi. Yaralı çocuğun sağlık ekipleri tarafından hastaneye alındığı belirtildi. - İDLİB

Kaynak: İHA