İdlib'te HTŞ protesto edildi

İdlib'te HTŞ protesto edildi

İdlib halkı, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünü protesto etti.

09.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:33
İdlib'te HTŞ protesto edildi

halkı, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünü protesto etti. Bütün şehirde sokaklara dökülen protestocular, Heyet Tahrir eş-Şam'ın İdlib'ten çıkmasını istiyor.


Suriye'nin İdlib kentinin güneyindeki Maaret en-Numan'da yüzlerce Suriyeli, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütüne karşı protesto gösterisi düzenleyerek karşıt sloganlar attı. Protestocular, tüm ekonomik ve diğer faaliyetlerin HTŞ'nin elinde bulunduğunu belirterek, İdlib'den çıkarılması gerektiğini belirtti. - İDLİB

Kaynak: İHA
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