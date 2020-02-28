İdlib'te halk, TSK'ya destek gösterisi düzenledi

28.02.2020 01:30 | Son Güncelleme: 28.02.2020 01:30

İdlib'te halk, rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonrasında TSK'ya destek gösterisi düzenledi.



İdlib'in Sarmada bölgesinde halk, rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonrasında TSK'ya destek gösterisi düzenledi. Türkiye bayrakları açan halk, Türk Silahlı Kuvvetlerini destekleyen sloganlar attı. - İDLİB

Kaynak: İHA