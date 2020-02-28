İdlib'te halk, TSK'ya destek gösterisi düzenledi
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İdlib'te halk, TSK'ya destek gösterisi düzenledi

İdlib'te halk, rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonrasında TSK'ya destek gösterisi düzenledi.

28.02.2020 01:30 | Son Güncelleme: 28.02.2020 01:30
İdlib'te halk, TSK'ya destek gösterisi düzenledi

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İdlib'in Sarmada bölgesinde halk, rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonrasında TSK'ya destek gösterisi düzenledi. Türkiye bayrakları açan halk, Türk Silahlı Kuvvetlerini destekleyen sloganlar attı. - İDLİB

Kaynak: İHA

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