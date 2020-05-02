İdlib'te günlük 2 bin 500 kişiye iftar yemeği dağıtılıyor
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İdlib'te günlük 2 bin 500 kişiye iftar yemeği dağıtılıyor

İdlib'te günlük 2 bin 500 kişiye iftar yemeği dağıtılıyor
02.05.2020 11:27 | Son Güncelleme: 02.05.2020 11:28

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki sığınmacı kamplarında yaşayan sivillere, her gün 2 bin 500 kişilik sıcak iftar yemeği dağıtılıyor.

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalındaki sığınmacı kamplarında yaşayan sivillere, her gün 2 bin 500 kişilik sıcak iftar yemeği dağıtılıyor.

Ramazan ayının gelmesiyle Suriye'deki savaş mağduru sivillere yönelik yardım çalışmalarına hız veren İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İdlib'te kurulan aşevinde pişirilen 2 bin 500 kişilik sıcak yemeği, günlük bölgedeki sığınmacı kamplarında dağıtarak, bölgede yaşayanların iftar yemeğini karşılıyor.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, son aylarda büyük bir insani krizin meydana geldiği İdlib'te ramazan ayı ile birlikte insani yardım çalışmalarının yoğunlaştırıldığını söyledi. Yeni tip koronavirüs riskine karşı Suriye'de ramazan çalışmalarına erken başladıklarını belirten Tahiroğlu, "Yeni tip koronavirüsün bölgede meydana gelmesi gibi bir durumda zaten zor durumda olan insanların daha da olumsuz etkilenmemeleri için ramazan çalışmalarımızı erken başlattık. Sığınmacı kampları ile merkezi yerleşimlerde gıda kolisi ve hijyen paketleri dağıtarak bölge halkını destekledik" dedi.İFTAR YEMEĞİ MİKTARINI ARTIRMAYI PLANLIYORUZ

İdlib'te sıcak iftar yemeği dağıtımına başladıklarını anlatan Tahiroğlu, "İdlib'te kurulan aşevimizde her gün 2 bin 500 kişilik hazırladığımız sıcak iftar yemeğini bölgedeki sığınmacı kamplarında dağıtıyoruz. Bu aşevimizin işletiminde bize Kuveyt merkezli Kavafil kurumu destek oldu. Katkıları için teşekkür ediyoruz. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu iftar organizasyonlarını iptal ettik. Bu nedenle ihtiyaç arttı. Bağışçılarımızın katkılarıyla kamplarda dağıttığımız iftar yemeği miktarını artırmayı planlıyoruz. Suriye'deki yüz binlerce savaş mağduru sivil vicdan sahiplerinden destek bekliyor. Hayırseverler, Suriye ve dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan insanlar için zekatlarını, fitrelerini, sadakalarını ve kumanyalarını İHH'nın iyilik hareketine katabilir ve ramazan boyunca gerçekleştirilecek kampanyalara destek olabilirler" şeklinde konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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