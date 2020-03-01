: İdlib'te çatışmalar

01.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:31

Suriye'de çatışmalar devam ediyor. İdlib'ın farklı bölgelerinde muhalifler ile Esad rejimi arasında yoğun çatışmalar devam ederken muhalifler, stratejik önemi olan Kefr Uveyd köyünü ele geçirdi. Suriye Milli ordusu da köyde Esada ait çok sayıda askeri aracı imha ettiğini açıkladı. İdlib'de Esad rejimi sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken, Suriyeli aileler yaşam mücadelesi veriyor.

Yerinden edilen pek çok Suriyeli aile canını kurtarmak için göç etmeye devam ediyor. İdlib kırsalındaki güvenli bölgelerde AFAD koordinesinde bir yandan briket ev yapım çalışmaları devam ederken öte yandan da ani göçler için çadır kurulumu yapılıyor.Briket evlerde onbinlerce sivil barınacak. Rejimin savaş uçaklarının attığı bombaların hedefi olmaktan kurtulan ailelerde yetişkinler bomba seslerine alışırken en büyük korkuyu ise küçük çocuklar yaşıyor.

İdlib'de savaş uçaklarından atılan bombanın düştüğü anlarda ise küçük bir kız çocuğunun yaşadığı korku ve panik, yakınları tarafından kameralara yansıdı. Anne diye ağlayan küçük kız yürekleri sızlattı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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