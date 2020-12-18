Son dakika haber! İdlib'te benzin istasyonunda korkutan yangın: 2 yaralı
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Son dakika haber! İdlib'te benzin istasyonunda korkutan yangın: 2 yaralı

18.12.2020 15:06 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:26

Son dakika haberi: Suriye'nin İdlib'in kuzeybatı kırsalındaki Kafr Takharim bölgesinde bir benzin istasyonunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Suriye'nin İdlib'in kuzeybatı kırsalındaki Kafr Takharim bölgesinde bir benzin istasyonunda çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

İdlib'in kuzeybatı kırsalındaki Kafr Takharim bölgesinde bir benzin istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede istasyondan alevler yükselirken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Yerel kaynaklar, yangın sonucu iki kişinin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Son dakika haber! İdlib'te benzin istasyonunda korkutan yangın: 2 yaralı
Son dakika haber! İdlib'te benzin istasyonunda korkutan yangın: 2 yaralı
Son dakika haber! İdlib'te benzin istasyonunda korkutan yangın: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMAD ALNAJJAR

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