İdlib'te bayram hazırlıkları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İdlib'te bayram hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İdlib'te yaşayanlar, Ramazan Bayramını hazırlıklarına başladı.

İdlib'te yaşayanlar, Ramazan Bayramını hazırlıklarına başladı.

Ramazan Ayı'nın bitmesine sayılı günler kala İdlib halkı, bayram hazırlıklarına başladı. Marketlere akın eden İdlib halkı, bayramda hazırlayacakları geleneksel tatlılar ve yemekler için gerekli malzemeleri almak amacıyla marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ancak, ekonomik kriz nedeniyle alım gücü düşen İdlib halkı, kötü ekonomik koşullara rağmen alış veriş için sokaklara kurulan tezgahları doldurdu.

Ramazan bayramının gelişi ile, İdlib sokakları da canlandı. Sokaklara kurulan tezgahlarda tatlılar ve şekerler satışa sunuldu.

Alışverişi yapan İdlibli Abdel Nasser Al-Mahmoud, "Alışveriş yapmaya geldik. Fiyatlar çok artmış, şaşkınız. Alım gücümüz de kalmadı. Yapacak bir şey yok, alabileceklerimizi alıp eve döneceğiz" ifadelerini kullandı.

(Muhamed El Mustafa/İHA)

İdlib'te bayram hazırlıkları başladı
İdlib'te bayram hazırlıkları başladı
İdlib'te bayram hazırlıkları başladı
İdlib'te bayram hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber... Bakan Yanık: 'Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz'
Son dakika haber... Bakan Yanık: "Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Engin Altay Ruhsar Pekcan Mehmet Kasapoğlu
Magazin Eda Ece Demet Akalın Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Cyle Larin Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İdlib'te bayram hazırlıkları başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 16:23:38. #1.14#

title