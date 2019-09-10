İdlib'te ateşkes bozuldu mu? 10 günlük 'barışın' ardından hava saldırısı düzenlendi
Suriye’nin kuzeyinde İdlib ve çevresinde yaklaşık 10 gündür süren ateşkesin ardından bölgeye ilk kez hava saldırısı düzenlendi.
Suriye'nin kuzeyinde İdlib ve çevresinde yaklaşık 10 gündür süren ateşkesin ardından bölgeye ilk kez hava saldırısı düzenlendi.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Moskova'nın desteklediği Esad rejimine ait uçakların Cebel El Ekrad yakınlarındaki bölgeye iki ayrı hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle