İdlib: Suriye ordusunun saldırılarında 10 okul isabet aldı, 17 sivil hayatını kaybetti
Rusya ve İran destekli Suriye ordusu, İdlib kent merkezine, Binneş, Kefrenbil ve Eriha ilçelerine, Marrıtmısrın beldesine, Hazarin, Has ve Şinan köylerine hava ve kara saldırısı düzenledi
26.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:14
Suriye ordusunun İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği kara ve hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti.
Rusya ve İran destekli Suriye ordusu, İdlib kent merkezine, Binneş, Kefrenbil ve Eriha ilçelerine, Marrıtmısrın beldesine, Hazarin, Has ve Şinan köylerine hava ve kara saldırısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com