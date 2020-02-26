İdlib: Suriye ordusunun saldırılarında 10 okul isabet aldı, 17 sivil hayatını kaybetti
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İdlib: Suriye ordusunun saldırılarında 10 okul isabet aldı, 17 sivil hayatını kaybetti

Rusya ve İran destekli Suriye ordusu, İdlib kent merkezine, Binneş, Kefrenbil ve Eriha ilçelerine, Marrıtmısrın beldesine, Hazarin, Has ve Şinan köylerine hava ve kara saldırısı düzenledi

26.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:14
İdlib: Suriye ordusunun saldırılarında 10 okul isabet aldı, 17 sivil hayatını kaybetti

ordusunun Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği kara ve hava saldırılarında 17 sivil hayatını kaybetti.


Rusya ve İran destekli Suriye ordusu, İdlib kent merkezine, Binneş, Kefrenbil ve Eriha ilçelerine, Marrıtmısrın beldesine, Hazarin, Has ve Şinan köylerine hava ve kara saldırısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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