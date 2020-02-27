İdlib sınırına çok sayıda tank sevkıyatı yapıldı
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İdlib sınırına çok sayıda tank sevkıyatı yapıldı

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinden İdlib sınırında bulunan Hatay'a çok sayıda tank sevkıyatı yapıldı.

27.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:05
İdlib sınırına çok sayıda tank sevkıyatı yapıldı

'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinden sınırında bulunan 'a çok sayıda tank sevkıyatı yapıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde çok sayıda tank, İdlib sınırında bulunan Hatay'a sevk edildi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tırlara yüklenen tanklar, Şanlıurfa'dan geçerek otoban istikametine ilerledi. Tankların, Suriye'nin İdlib kentinin sınır komşusu olan Hatay'a gittiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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