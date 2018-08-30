İdlib Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor (2)
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'da konuşlu komando birliği sabah saatlerinde Suriye sınırındaki birliklere hareket etti.
Komando birliğini taşıyan zırhlı araçların, İdlib sınırındaki hudut karakollarına sevk edildiği öğrenildi.
Öte yandan, hudut birliklerindeki komandolar, zırhlı araçlarla sınır hattında gün boyu devriye görevi yapıyor.