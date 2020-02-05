İdlib sınırına askeri sevkiyat (2)
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İdlib sınırına askeri sevkiyat (2)

ASKERİ KONVOY, KİLİS'E ULAŞTITürkiye'nin çeşitli illerinden Suriye'ye gönderilmek üzere yola çıkarılan askeri konvoy, Kilis'e ulaştı.

05.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:18
İdlib sınırına askeri sevkiyat (2)

ASKERİ KONVOY, 'E ULAŞTI

'nin çeşitli illerinden 'ye gönderilmek üzere yola çıkarılan askeri konvoy, 'e ulaştı. Bu sabah komando birlikleri, mayına dayanıklı olan ve 'Kirpi' adı verilen zırhlı araçlarla Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı. Elbeyli'den yola çıkarılan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne ilerledi. Konvoyda yer alan araç ve askerlerin, Suriye'nin bölgesinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,  


Kaynak: DHA
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