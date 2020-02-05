İdlib sınırına askeri sevkiyat (2)

05.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:18

ASKERİ KONVOY, KİLİS'E ULAŞTI

Türkiye'nin çeşitli illerinden Suriye'ye gönderilmek üzere yola çıkarılan askeri konvoy, Kilis'e ulaştı. Bu sabah komando birlikleri, mayına dayanıklı olan ve 'Kirpi' adı verilen zırhlı araçlarla Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı. Elbeyli'den yola çıkarılan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne ilerledi. Konvoyda yer alan araç ve askerlerin, Suriye'nin İdlib bölgesinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,

Kaynak: DHA