İdlib sınırına askeri sevkiyat
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İdlib sınırına askeri sevkiyat

İdlib sınırına askeri sevkiyat (2)ASKERİ KONVOY, KİLİS'E ULAŞTITürkiye'nin çeşitli illerinden Suriye'ye gönderilmek üzere yola çıkarılan askeri konvoy, Kilis'e ulaştı.

05.02.2020 13:33 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:37
İdlib sınırına askeri sevkiyat

sınırına askeri sevkiyat (2)

ASKERİ KONVOY, 'E ULAŞTI

'nin çeşitli illerinden 'ye gönderilmek üzere yola çıkarılan askeri konvoy, 'e ulaştı. Bu sabah komando birlikleri, mayına dayanıklı olan ve 'Kirpi' adı verilen zırhlı araçlarla Kilis'in Elbeyli ilçesine ulaştı. Elbeyli'den yola çıkarılan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne ilerledi. Konvoyda yer alan araç ve askerlerin, Suriye'nin İdlib bölgesinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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: İdlib sınırına askeri sevkiyat
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