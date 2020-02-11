İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
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İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Rejim güçlerinin saldırısı sonucu İdlib'de şehit düşen askerlerimiz bugün son yolculuklarına uğurlandı.

11.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:11
İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Rejim güçlerinin saldırısı sonucu 'de şehit düşen askerlerimiz bugün son yolculuklarına uğurlandı. , Niğde, Kahramanmaraş, Kırıkkale ve 'ye ateş düştü. Tüm Türkiye Mehmetçiklere ağladı. Şehitler, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından tekbirlerle vatan toprağına teslim edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
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