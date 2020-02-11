: İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

11.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:11

Rejim güçlerinin saldırısı sonucu İdlib'de şehit düşen askerlerimiz bugün son yolculuklarına uğurlandı. Gaziantep, Niğde, Kahramanmaraş, Kırıkkale ve Kayseri'ye ateş düştü. Tüm Türkiye Mehmetçiklere ağladı. Şehitler, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından tekbirlerle vatan toprağına teslim edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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