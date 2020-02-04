İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
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İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

İdlib'de, rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz son yolculuklarına uğurlandı.

04.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:21
İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

'de, rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz son yolculuklarına uğurlandı. İstanbul, Aksaray, Afyonkarahisar, Gaziantep, Osmaniye ve Sakarya. Adresler değişse de acı ortaktı. Tüm Türkiye Mehmetçiklere ağladı. Şehitler, binlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından tekbirlerle ebediyete uğurlandı. İdlib'de, rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz son yolculuklarına uğurlandı. İstanbul, Aksaray, Afyonkarahisar, Gaziantep, Osmaniye ve Sakarya. Adresler değişse de acı ortaktı. Tüm Türkiye Mehmetçiklere ağladı. Şehitler, binlerce kişinin katıldığı cenaze törenlerinin ardından tekbirlerle ebediyete uğurlandı. İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimiz için cenaze töreni düzenlendi. Şehitler memleketlerinde toprağa verildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlandı
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