İdlib şehitleri memleketlerine uğurlanıyor (2)
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İdlib şehitleri memleketlerine uğurlanıyor (2)

3 ŞEHİDİN CENEZELERİ GÖNDERİLDİSuriye'nin İdlib kentinde, dün rejiminin hava saldırısında şehit olan askerler Uzman Çavuş Batuhan Tank, Astsubay Mehmet Muhammet Akay ve Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazeleri hava yoluyla Adana'ya getirildi.

28.02.2020 18:59 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:59
İdlib şehitleri memleketlerine uğurlanıyor (2)

3 ŞEHİDİN CENEZELERİ GÖNDERİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde, dün rejiminin hava saldırısında şehit olan askerler Uzman Çavuş Batuhan Tank, Astsubay Mehmet Muhammet Akay ve Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazeleri hava yoluyla Adana'ya getirildi. Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın cenazesi Osmaniye'ye, Astsubay Mehmet Muhammet Akay ile Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesi de Mersin'e gönderildi.

ADANA,


Kaynak: DHA

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