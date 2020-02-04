İdlib şehitleri memleketlerine uğurlandı
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İdlib şehitleri memleketlerine uğurlandı

İdlib'de şehit düşen Ulaştırma Uzman Çavuşlar Uğur Katran ve Gökhan Orhan ile Piyade Uzman Çavuşlar Halil Demir ve Şükrü Özler, Hatay Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

04.02.2020 01:12 | Son Güncelleme: 04.02.2020 01:17
İdlib şehitleri memleketlerine uğurlandı

'de şehit düşen Ulaştırma Uzman Çavuşlar Uğur Katran ve Gökhan Orhan ile Uzman Çavuşlar ve Şükrü Özler, Hatay Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.


İdlib'de şehit düşen Ulaştırma Uzman Çavuşlar Uğur Katran ve Gökhan Orhan ile Piyade Uzman Çavuşlar Halil Demir ve Şükrü Özler, Hatay Havaalanı'nda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin katılımıyla düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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