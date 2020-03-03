İdlib şehitleri için Uzunköprü'de mevlit okutuldu
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İdlib şehitleri için Uzunköprü'de mevlit okutuldu

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Uzunköprü'de mevlit okutulup lokum dağıtıldı.

03.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:05
İdlib şehitleri için Uzunköprü'de mevlit okutuldu

'nin kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için 'de mevlit okutulup lokum dağıtıldı.


Uzunköprü İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen mevlit programı, Muradiye Camisi'nde öğle namazından önce hatim ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.


Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler seslendirildi, şehitler için mevlit okundu ve dua edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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