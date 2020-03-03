İdlib şehitleri için Uzunköprü'de mevlit okutuldu
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Uzunköprü'de mevlit okutulup lokum dağıtıldı.
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için Uzunköprü'de mevlit okutulup lokum dağıtıldı.
Uzunköprü İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen mevlit programı, Muradiye Camisi'nde öğle namazından önce hatim ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler seslendirildi, şehitler için mevlit okundu ve dua edildi. - EDİRNE
Kaynak: İHA