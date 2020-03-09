İdlib şehitleri için Türk bayraklarıyla kaydılar
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İdlib şehitleri için Türk bayraklarıyla kaydılar - Haber
Kartalkaya, İdlib, Güncel

İdlib şehitleri için Türk bayraklarıyla kaydılar

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da, İdlib şehitlerini anmak için yaklaşık 500 tatilci, Türk bayraklarıyla kayak yaptı.

09.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:06
İdlib şehitleri için Türk bayraklarıyla kaydılar

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da, İdlib şehitlerini anmak için yaklaşık 500 tatilci, Türk bayraklarıyla kayak yaptı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da bulunan otelde, İdlib şehitleri için anma etkinliği organize edildi. Etkinlik kapsamında kayak pistinde bir araya gelen yaklaşık 500 tatilci, şehitleri anmak için ellerinde Türk bayrağı taşıyarak, kayak yaptı. Kayak yapanların önünde kar motorlarıyla ilerleyenler, 'Şehitlerimizin ruhu şad olsun' yazılı pankartı açtı. Tatilcilerin yoğun katılım gösterdiği anma etkinliği, drone ile havadan görüntülendi.


İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Haber
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Haber
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Emrah Levent Can Hülya Avşar Müslüm Gürses
Spor Bülent Uygun Berkay Şahin Burak Yılmaz Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: İdlib şehitleri için Türk bayraklarıyla kaydılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:33:16. #1.15#