İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, helva dağıtıldı
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İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, helva dağıtıldı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu 36 askeri şehit olması nedeniyle Kilis'te Mevlid-i Şerif okutuldu.

03.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:28
İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, helva dağıtıldı

'nin kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu 36 askeri şehit olması nedeniyle 'te Mevlid-i Şerif okutuldu.


7 Aralık Mahallesi Muhtarı Ökkeş Göktaşlı tarafından İdlib'de şehit olan 36 asker için Murtaza Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ve din görevlileri tarafından mevlid-i şerif okundu. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Hatmi Şerif duası yapıldı.


Program helva dağıtımı ile sona erdi - KİLİS

Kaynak: İHA

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