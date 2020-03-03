İdlib şehitleri için mevlit okutuldu, helva dağıtıldı

03.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:28

Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu 36 askeri şehit olması nedeniyle Kilis'te Mevlid-i Şerif okutuldu.



7 Aralık Mahallesi Muhtarı Ökkeş Göktaşlı tarafından İdlib'de şehit olan 36 asker için Murtaza Camii'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ve din görevlileri tarafından mevlid-i şerif okundu. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Hatmi Şerif duası yapıldı.



Program helva dağıtımı ile sona erdi - KİLİS

Kaynak: İHA