İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

04.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:14

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit olan Mehmetçikler için Van'ın Çaldıran ilçesinde mevlit okutuldu.



Çaldıran Kaymakamlığı ve Çaldıran Belediyesi tarafından organize edilen ve İlçe Müftülüğünce okutulan Mevlid-i Şerif'e İlçe Kaymakamı Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 6. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Yarbay Sezgin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, şehit aileleri ve gaziler, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. İdlib için Merkez Camii'nde öğle namazı öncesi İlçe Müftü Vekili M. Emin Avcı tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkçe ve Kürtçe mevlit okutularak dualar edildi.



Burada konuşan İlçe Kaymakamı Adem Can, tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarken, gazilere ise sağlık dolu bir ömür diledi. Kaymakam Can, "Ülkemizin bekası için İdlib'te hain saldırılarda şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi minnetle anarken, gazilerimize şifalar diliyorum. Ülkemiz, şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadı, asla unutmayacaktır. Ülkemizin etrafında toplanan ve ülkemizin geleceğini tehdit altına almak isteyenlere dün fırsat vermediğimiz gibi bugün de yarın da fırsat vermeyeceğiz. Bugün burada okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti, okunan Mevlid-i Şerif ile birlikte semaya kalkan bu yüzlerce dualarda her zaman aziz Mehmetçiğimizle birlikte olduğumuzu belirtmek isterim. Mehmetçiğimizin gerçekleştirdiği bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve torunlarımıza ülkemizin teminat altına alınması noktasında gelecek vaat etmektedir. Hain saldırıda şehit olan Mehmetçiğimizin kanı yerde kalmayarak bedeli fazlasıyla alınmıştır ve alınmaya da devam edecektir. Şehitlerimiz bizlere ülkemizin geleceğini vaat eden emanetlerdir. Bu ülke geçmiş yıllarda olduğu gibi canları pahasına mücadele edip hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizin sayesinde hala ayaktadır ve bu hep böyle olmuş ve böyle de devam edecektir. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ederken, gazilerimize sağlık dolu bir yaşam diliyorum" dedi.



Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari de, ülkemizin geleceği için İdlib'de hain saldırı sonucu şehadete eren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ederken, gazilerimize sağlık dolu bir yaşam dileyerek, "Ülkemizin geleceği ile oynamak isteyen hain saldırılara anında misliyle cevap vererek ülkemizi müdafaa eden aziz Mehmetçiklerimizi Allah'ım muzaffer eylesin. Akıtan her kahramanımızın kanına karşılık onlara bedel ödeten kahraman ordumuz bedelini alıyor almaya da devam edecektir. Semaya uzanan dualarla her zaman kahraman ordumuzun yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Allah'ım kahraman ordumuzu muzaffer eylesin. Geçmiş tarihlerde de ülkemize uzanan eller tek tek kırılarak milletimizin zor günlerinde birlik beraberliğini dünyaya haykırmıştır" diye konuştu.



Mevlid-i Şerif'in ardından cami cemaatine lokum ve gül suyu ikram edildi. - VAN

Kaynak: İHA