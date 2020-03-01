01.03.2020 22:05 | Son Güncelleme: 01.03.2020 22:07

Boyacılar Camisi

Şehitler için dua edilmesi

Camideki askerlerden görünüm Erzincan'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

ERZİNCAN - Erzincan'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Şehit Ailelerini Koruma Derneği, Erzincan Gazeteciler Cemiyeti ve Gönüllü Gençler Derneği tarafından düzenlenen mevlit programı, Boyacılar Camisi'nde akşam namazından önce gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için mevlit okundu, dua edildi.

Duanın ardından Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin ile imam hatiplere, sivil toplum örgütleri temsilcileri tarafından Türk bayrağı hediye edildi. Mevlit sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.

Programa, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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