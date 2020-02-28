İdlib şehitleri için Kur'anı Kerim okundu

28.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:06

Kilis'te, İdlib şehitleri için Kur'anı Kerim okunarak hatmi şerif duası yapıldı.



Kilis'te din görevlileri ve vatandaşlar tarafından, dün akşam İdlib'de şehit olan 33 asker için 100 hatmi şerif okundu. Cuma namazını müteakip Ulu Cami'nde Kur'an-ı Kerim okundu. Hatmi şerif duası İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından okunurken, duaya Kilis Valisi Recep Soytürk ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA