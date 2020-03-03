İdlib şehitleri için dua ve Türk bayraklı yürüyüş

03.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:52

BURDUR'da Ulu Camii'de kılınan sabah namazının ardından İdlib şehitleri için Türk bayraklı yürüyüş yapıldı.İdlib şehitleri için sabah namazında Ulu Camii'de Fetih suresi okundu ve İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından dua edildi. Programa Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, siyasi parti il başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Camideki programın ardından grup ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Enver Türkmen dua etti ve katılanlara çorba ikram edildi.

Kaynak: DHA