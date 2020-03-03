İdlib şehitleri için dua ve Türk bayraklı yürüyüş
Haberler » Güncel » İdlib şehitleri için dua ve Türk bayraklı yürüyüş - Haber

İdlib şehitleri için dua ve Türk bayraklı yürüyüş

BURDUR'da Ulu Camii'de kılınan sabah namazının ardından İdlib şehitleri için Türk bayraklı yürüyüş yapıldı.

03.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:52
İdlib şehitleri için dua ve Türk bayraklı yürüyüş

BURDUR'da Ulu Camii'de kılınan sabah namazının ardından şehitleri için Türk bayraklı yürüyüş yapıldı.İdlib şehitleri için sabah namazında Ulu Camii'de Fetih suresi okundu ve İl Müftüsü Enver Türkmen tarafından dua edildi. Programa Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, siyasi parti il başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Camideki programın ardından grup ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Enver Türkmen dua etti ve katılanlara çorba ikram edildi.


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler