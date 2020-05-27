İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı, Mersin'e yeniden "nefes" olacak
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İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı, Mersin'e yeniden "nefes" olacak

Mersin'in Mezitli ilçesinde kaçak kesimle tahrip edilen, ağaçlandırma çalışmasının ardından "İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı" adı verilen alan, yeniden Doğu Akdeniz'in "nefesi" olacak.

İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı, Mersin'e yeniden
27.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:24

Mersin'in Mezitli ilçesinde kaçak kesimle tahrip edilen, ağaçlandırma çalışmasının ardından "İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı" adı verilen alan, yeniden Doğu Akdeniz'in "nefesi" olacak.

Kentte, geçen yıl 22 Aralık'ta eski Mezitli Mahallesi'nde 74 dekar ormanlık alanda, rant amaçlı usulsüz ağaç kesiminin ardından Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Tahrip edilen alanın yeniden ağaçlandırılması için ekiplerin gösterdiği yoğun çalışma sonunda bölgeye fıstık çamı, kızılçam, mavi servi, kara servi, akasya, dişbudak, akçaağaç, defne, söğüt, okaliptüs, harnup ve ahlat türlerinden oluşan 10 bin 100 fidan dikildi.

Alanın yeniden ağaçlandırılmasının ardından bölgeye şehitlerin anısını yaşatmak için "İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı" adı verildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezitli'de yaşanan olayın toplumun tüm kesimini üzdüğünü söyledi.

Tüm hassasiyetleriyle olayı araştırdıklarını belirten Akduman, bu işin rant amacıyla gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini dile getirdi.

Bölgenin, yeniden ormana kavuşturulması için ilk günden çalışmalara başladıklarını aktaran Akduman, şöyle konuştu:

"İlk olarak bölgede temizlik çalışması başlattık. Alan tel ihatasıyla çevrildi ve koruma altına alındı. Daha sonra arazide ağaçlandırma çalışmalarına başlandı. 146 dekar alanda ağaçlandırma faaliyeti yapıldı ve alanın tamamı ormana kazandırıldı. Alanda 10 bin 100 değişik tür ve çapta fidanlar diktik. Fıstık çamı, kızılçam, mavi servi, kara servi, akasya, dişbudak, akçaağaç, defne, söğüt, okaliptüs, harnup ve ahlat türleri toprakla buluştu."

"İdlib şehitlerimizin anısını yaşatmak istedik"

Yeniden ağaçlandırılan alana, "İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı" adını verdiklerini vurgulayan Akduman, "Herkes bu ülkeye katkı için gayret gösteriyor. En kutsal görevi ifa edenler şüphesiz bu topraklar için hayatını veren şehitlerimizdir. Biz de onların anısını yaşatmak için fidan diktik ve alanın adını İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı olarak tescil ettik." diye konuştu.

Akduman, ormanların korunması, geliştirilmesi ve tüm topluma hizmet sunması için üzerilerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz elimizden geldiğince orman varlığının korunması ve artırılması yönündeki çalışmalarımız devam ettiriyoruz. Ormanlarımızın bir metrekaresinin kaybına dahi tahammülümüz yok. Ormanlarımızın art niyetli kişiler tarafından hukuksuz ve haksız müdahale edilmesine izin vermeyeceğiz."

Bakan Pakdemirli açıklamıştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün yaptığı açıklamada, kaçak kesimle tahrip edilen ormanlık alana çeşitli türde 10 binin üzerinde ağaç dikimi yapıldığını ve bu alanın "İdlib Şehitleri Hatıra Ormanı" olarak tescil edildiğini bildirmişti.

Pakdemirli, yasa dışı ağaç kesiminin önüne geçmek için orman teşkilatı olarak koruma faaliyetlerini artırdıklarını, toplumun tüm kesimlerinin desteğiyle rant amaçlı hiçbir eyleme izin vermeyeceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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