İdlib şehitleri, Hatay'daki tören ile memleketlerine uğurlandı

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde saldırı sonucu saldırıda şehit olan Uzman çavuşlar Ramazan Demir ile Mücahit Sınırtepe'nin cenazeleri, Hatay'daki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Şehit Ramazan Demir ile Mücahit Sınırtepe için Hatay Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törenin ardından Şehit Demir'in Türk bayrağına sarılı naaşı Kahramanmaraş'a, Sınırtepe'nin naaşı ise Kayseri'ye gönderildi.

Basına kapalı gerçekleşen törene, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman ile askeri erkan katıldı. - HATAY