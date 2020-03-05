İdlib şehitleri anısına Türk bayrağını 88 bin fitte dalgalandırdılar

05.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:04

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara İmam Hatip Ortaokulu Model Uydu Takımı, üzerine Türk bayrağı yerleştirdikleri ve yaklaşık 27 kilometre (88 bin fit) yüksekliğe ulaşan "MARSAT V.1" adlı model uydunun test uçuşunu, İdlib şehitleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ithaf etti.

"Model Uydu" projesi kapsamında yaklaşık 3 ayda "MARSAT V.1" adlı model uyduyu tasarlayan 6 kişilik takımın uydunun test uçuşunu gerçekleştirdiği video, "Bu uçuş İdlib şehitlerimize ve şanlı Türk ordumuza atfedilmiştir." yazısıyla okulun Twitter hesabından paylaşıldı.

Uydunun tasarım ve üretim aşamalarında öğrencilerin yaptıkları çalışmaların gösterildiği videoda, Necip Fazıl Kısakürek'in "Surda Bir Gedik Açtık" isimli şiirini müzisyen Yücel Arzen seslendirdi.

Videoda, öğrencilerin tasarladıkları model uydunun üzerine Türk bayraklarını yerleştirip paraşütüyle birlikte yüksek irtifa balonuna bağlayarak, gökyüzüne bıraktıkları görülüyor. Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı seslendirdiği videoda İdlib'de şehit olan askerlerin fotoğrafları ve isimleri de yer alıyor.

Öğrenciler, model uydularının test uçuşuyla ay yıldızlı Türk bayrağını 88 bin fit yükseklikte dalgalandırdı.

Videonun sonunda, uydunun kamerasının ön yüzüne yerleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın fotoğraflarıyla #KahramanOrdumuzunYanındayız, #ŞühedayaRahmetle ve #BaharKalkanıHarekatı etiketleri yer aldı.

Bu arada öğrenciler, model uydunun test uçuşunu yer istasyonundan anbean takip edip uydunun kontrollü ve başarılı bir şekilde yere inişini gerçekleştirdi.

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile Selçuk Bayraktar ve çok sayıda kişinin sosyal medyada paylaşması üzerine video binlerce beğeni aldı.

Veriler anlık takip edildi

Okulun Havacılık ve Uzay Teknolojisi Kulübü Mentörü Hüdai Gül, AA muhabirine, Model Uydu Takımı öğrencilerinin yaptıkları model uyduyu 88 bin fit irtifaya çıkararak dünyayı gözlemlediklerini ve uçuş sırasında uydunun verilerini anlık olarak takip ettiklerini anlattı.

Öğrencilerin tasarım aşamasından önce dünyadaki ve Türkiye'deki uydu teknolojileriyle ilgili araştırma gerçekleştirdiklerini, ardından da elektronik devre tasarımı yaptıklarını aktaran Gül, uyduyu yaklaşık 3 ayda tamamladıklarını dile getirdi.

Daha sonra model uyduyu yakın uzay şartlarına hazır hale getirmek için çalışmalara başladıklarını belirten Gül, "Yukarıda yaklaşık eksi 60 derecelik bir soğukluktan bahsediyoruz. Yaptıkları devrelerin ve cihazların bu soğuklukta çalışması için model uydunun hazırlıklarını tamamladılar. Analizlerimizi gerçekleştirdik.Yüksek irtifalarda jet rüzgarları var. Biz de model uyduyu o yörüngeye çıkartıp jet rüzgarlarının etkisiyle istediğimiz bölgeye indiriyoruz. Öğrenciler bunun simülasyonunu yaptılar. Yaptıkları simülasyon neticesinde model uydumuz tam olarak hesapladığımız noktaya düştü." diye konuştu.

"Milli duygularla uydunun üzerine Türk bayrakları yerleştirdiler"

Gül, yaklaşık 2 saat 45 dakika süren uçuşun sonunda öğrencilerle beraber uydunun indiği alana gidip arama kurtarma çalışmaları yaparak uyduyu aldıklarını, içindeki görüntüleri ve verileri analiz ettiklerini söyledi.

Model uydunun uçuşunu, 18 Mart'ta Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla da gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Elim bir hadise sonucu İdlib'de şehitlerimizin olması hasebiyle öğrencilerimizden bize, 'Hocam uydunun temasını İdlib şehitlerimize ithaf edelim' diye bir öneri geldi. Bunun üzerine çalışmalarımızı hızlandırdık, öğrencilerimiz gece kamp yaptılar. Geçen pazartesi okulda İstiklal Marşı töreniyle birlikte uydumuzu gönderdik. Öğrencilerimiz milli duygularla İdlib şehitlerine ve kahraman Mehmetçiğimize ithafen uydunun üzerine Türk bayrakları yerleştirdi. Mehmetçiklerimiz bizim için mücadele verirken, öğrencilerimiz de burada kendi imkanlarıyla bu uydunun atışını gerçekleştirdi."

"Bu uçuş çok güzel bir hediye oldu"

Model Uydu Takımı'ndan 5. sınıf öğrencisi Eyüp Kayra Yüksel de öğretmenlerinden uyduların nasıl göründüğüne ve kimler tarafından yapıldığına dair teorik bilgi aldıklarını söyledi.

Uydunun devre kartını ve GPS'ini tasarladıklarını, paraşütünü 3 haftada tamamladıklarını belirten Yüksel, balonla uyduyu okulun çatısından havaya bıraktıklarını anlattı.

Uçuş sırasında uydunun 5-6 dakikada bir nerede ve hangi yükseklikte olduğuna dair veri göndermeye başladığını kaydeden Yüksel, "Bir ara yarım saat boyunca uydumuz hiç veri göndermedi. 'Düştü ya da zarar mı gördü?' diye korktuk. 32 dakika sonra veri gönderince sevinç çığlıklarına boğulduk." diye konuştu.

Yüksel, uydunun Kocaeli Kandıra'da Beşkeş köyündeki bir tarlaya indiğini, uyduyu bulunduğu yerden aldıktan sonra çektiği görüntüler hakkında ön izleme yaptıklarını aktardı.

Uydunun üzerine yerleştirdikleri Türk bayrağını uzayda dalgalandırdıklarına işaret eden Yüksel, "İdlib şehitlerine çok üzüldüm. Bu uçuş çok güzel bir hediye oldu." ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimiz bizim için çok değerli"

7. sınıf öğrencisi Ahmet Aziz Albayrak da uyduyu gökyüzüne bırakırken çok heyecanlandığını dile getirerek, "Şehitlerimiz bizim için değerli olduğundan onların adına uçuşu gerçekleştirdik. Çok güzel bir duyguydu." dedi.

Öğrencilerden Ömer Tayyip Erdoğan da uydunun anakartı, irtifa verilerini bildiren GPS'i, ulaştığı yükseklikteki sıcaklığı ve kaybolduğunda nerede olduğunu gösteren cihaza ilişkin bilgi verdi.

İkiz kardeşler Mehmet Akif ve Ahmet Enes Tekeli ise duygularını, "Askerlerimize moral vermek istedik, onları çok seviyoruz. Türkiyemiz şehitlerine çok üzüldü, acılarını azıcık da olsa hafifletmek istedik." diye ifade etti.

Kaynak: AA