İdlib şehitleri anısına fidan dikildi
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İdlib şehitleri anısına fidan dikildi

Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen saldırıda şehit düşen 33 askerin anısına, Malatya'nın Battalgazi İlçesi'nde 33 fidan dikimi gerçekleştirdi.

16.03.2020 13:41 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:41
İdlib şehitleri anısına fidan dikildi

Suriye'nin İdlib kentinde meydana gelen saldırıda şehit düşen 33 askerin anısına, Malatya'nın Battalgazi İlçesi'nde 33 fidan dikimi gerçekleştirdi.


Battalgazi İlçesi'ne bağlı Hasan Basri'de "Şehitler Tepesi Boş Kalmayacak" sloganı ile AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları tarafından her şehidin adına birer fidan dikimi gerçekleştirildi.


Programa katılan Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Genç nesiller buraları gördükçe memleket, vatan ve millet sevgisini, bu şuuru ve bilinci her zaman hatırlasınlar istedik. Son dönemde yaşadığımız olaylar bizlere çok net bir şekilde de gösteriyor ki bu topraklar, bu vatan, bu millet üzerinde hiç kimsenin hesabı bitmiş değil. O zaman bizim de bu sembolik yaptığımız ormanla, bu topraklara kök salmaya, fidan dikmeye, orman olmaya, dimdik durmaya kararlı olduğumuzu göstermemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.


AK Parti Battalgazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Harun Erdem ise "Bugün İlçe Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte Battalgazi Hasan Basri'de aziz şehitlerimiz adına fidan dikimi gerçekleştirdik. İnşallah şanlı bayrağımız altında büyüyecekler. Şehitlerimiz bu vesile ile ebediyen unutulmayacak. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dilerim" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Manşet

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