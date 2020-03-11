İdlib şehitleri anısına fidan dikildi Suriye İdlib'de rejim saldırısı sonucunda şehit olan askerlerin anısına Mersin'in Erdemli ilçesinde fidan dikimi yapıldı.

Suriye İdlib'de rejim saldırısı sonucunda şehit olan askerlerin anısına Mersin'in Erdemli ilçesinde fidan dikimi yapıldı.

Erdemli Kaymakamlığı ve Erdemli Belediyesince bir parkta düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu fidanları toprakla buluşturdu.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehitlerin anısını yaşatmak için etkinliği düzenlediklerini belirtti.

"Türkiyemiz cennet vatan, hiç kimse bölemez"

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel'in babası Şuayip Tüzel ise oğullarıyla birlikte vatan için canlarını vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Şehidin annesi Gülten Tüzel de acılarını içlerinde yaşadıklarını dile getirerek, "Dik durmamız lazım, beraber olma zamanı. Allah'ım güç kuvvet versin devletimize. Bizim Türkiye'miz cennet vatan, hiç kimse bölemez. Bizim evlatlarımız olduğu için, cesur bizim evlatlarımız. 3 tane oğlum var, hepsi de gidebilir. Hiç gözümü kırpmam. Ağlamayacağım, kahrolsun düşmanlar." ifadesini kullandı.

Etkinlik sonunda şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA