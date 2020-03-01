İdlib şehitleri anısına fidan dikildi
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İdlib şehitleri anısına fidan dikildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, İdlib'de Esed rejiminin saldırısında şehit olan askerler anısına fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

01.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 01.03.2020 13:58
İdlib şehitleri anısına fidan dikildi

'ın ilçesinde, 'de Esed rejiminin saldırısında şehit olan askerler anısına fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Gücük Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği üyesi Şeref Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyadan organize olarak köylerinde şehitler anısına fidan dikim töreni gerçekleştirdiklerini söyledi.

Programa destek verenlere teşekkür eden Mert, "İdlib şehitlerimizin anısına köyümüze fidan dikelim diye davet yaptık. Köyümüzden, Kayseri'den ve Sivas'tan gelenler oldu. Yaklaşık 450 çam fidanını toprakla buluşturduk." dedi.

Devriye görevi sırasında fidan dikim etkinliğine denk gelen Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de fidan dikti.

Dikilen fidanlara İdlib şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar asıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İdlib şehitleri anısına fidan dikildi
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