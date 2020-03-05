İdlib şehitleri anıldı

05.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:31

Atatürk Parkı'nda halka açık şekilde gerçekleştirilen mevlit programına Batman Valisi Hulusi Şahin, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İdlib'deki saldırıda şehit olan Batmanlı Tankçı sözleşmeli er Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Hulusi Şahin, vatanın bölünmez bir bütün olduğunu söyledi.

Dünyanın farklı noktalarından Suriye'ye gelen savaşçıların olduğunu vurgulayan Vali Şahin, "Bu millete canımız feda. Yeri geldiğinde bir değil bin gideriz ama bayrağımızı indirtmeyiz, ezanımızı dindirtmeyiz. Bu toprakların bir santimetre karesini de kimseye böldürtmeyiz. Bizim Suriye'deki varlığımızın sebebi de budur; 'vatan savunmasıdır.' Biz binlerce, on binlerce kilometre uzaktan gelmedik. Rusya orada Amerika orada dünyanın pek çok ülkesinden savaşçılar var Suriye coğrafyasında. Fakat bunların hepsi bizim yanı başımızda ve bizim topraklarımızı tehdit ediyor." Dedi.

Reyhanlı saldırısını anımsatan Vali Şahin, "Ne çabuk unuttuk biz Reyhanlı patlamasını ne çabuk unuttuk Kilis'teki taciz saldırılarını. Evlatlarımız Kilis'in , Hatay'ın, sınırdaki ilçelerin, köylerin vatandaşları oradan atılan taciz atışlarıyla evlerinin içinde yatak odalarında şehit edildiler. Biz eğer Suriye coğrafyasında bulunmazsak buralarda rahat oturamayız. Eğer İdlib'deki mücadeleyi biz yapmaz isek ileride korkulur ki bu mücadeleyi Diyarbakır'da Batman'da Kahramanmaraş'ta yapmak zorunda kalacağız. O yüzden Türk ordusu Türkiye devletini korumak için uğraşıyor, macera aramıyor." İfadelerini kullandı.

"Bizim evlatlarımız vatan savunması için şehit oluyor ve bu haklı ve kutlu mücadelede yalnız değiller bütün millet arkalarında." Diyen Vali Şahin, ŞÖYLE devam etti, "Gördünüz Mehmet amcam dedi ki 'bende giderim, kardeşlerim, evlatlarım, yeğenlerim hepsi deçağrılırlarsa kalkar gideriz' dedi. İşte bunu birilerinin batılılara anlatması lazım. Zannediyorlar ki şehit sayısı artınca Türkiye Devleti politika değiştirir. Hayır tam tersi bizim intikam duygumuzu, öfkemizi alevlendirir ve gazabımız da çok daha feci olur. Bunu şuanda rahmetli şehit kardeşimiz Cuma kardeşimizin silah arkadaşları gösteriyor. Bire yüz intikamını aldılar Cuma' mızın. Bir tugayı yok ettiler. Bir tugay seviyesinde düşman askeri yok edildi. Bizler savaş isteyen bir millet değiliz. Kendi topraklarımızda huzur isteyen bir milletiz."

-"5 oğlum var hepimiz milletimizin, devletimizin bekası için savaşmaya, can vermeye hazırız"

Daha sonra konuşan Şehit Bağatur'un babası Mehmet Bağatur da tüm şehitlere rahmet diledi.

5 oğlu ve kardeşleri ile birlikte savaşmaya, can vermeye hazır olduklarını belirten baba Bağatur, "Bütün şehitlerimize yüce Allahtan rahmet diliyor ve şehitlerimizi Hz. Muhammed Mustafa efendimize komşu eylemesini yüce Allah'tan diliyorum, bütün gazilere de Allah'tan şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun benim oğlumda Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladıydı. Benim kardeşlerim var, 5 oğlum var hepimiz milletimizin, devletimizin bekası için savaşmaya, can vermeye hazırız." Dedi.

Tören sonunda baba Bağatur'a başsağlığı dileyen Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş ise Çanakkale'de nasıl bir olunduysa bundan sonra da aynı şekilde olacağını söyledi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi Başkanı terör örgütlerinin asla muvaffak olamayacağını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından vatandaşlara lokma ikram edildi.

Kaynak: Bültenler