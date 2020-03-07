İdlib şehitleri, 2 bin rakımlı yaylada anıldı

07.03.2020 14:39 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:39

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrenci yurtlarında kalan gençler tarafından düzenlenen programla, İdlib şehitleri Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda anıldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları'nda kalan 450 öğrencinin katılımı ile şehitleri anmak için Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda program düzenlendi. Dev Türk bayraklarının açılması ile birlikte, Gençlerin Kur'an-ı Kerim tilaveti okuması ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile sürdü. Kahramanlık şiirlerinin de okunduğu programda, Suriye İdlib'de şehit olan Mehmetçikler için yoklama alındı, öğrenciler hep bir ağızdan 'burada' dedi.



Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, gençlerin vatan sevgisinin tartışmasız olduğunu belirterek, "Sizler bakanlığımız ve devletimiz için özelsiniz. Sizlerin varlığı ile bin yıldır bu topraklarda sürdürdüğümüz mücadelemiz asırlardır devam edecek, sizlerin kalbinden geçen duaları Rabb'im kabul etsin. Bizler sizlerin vatan aşkını çok iyi biliyoruz, sizlerin sayesinde bayrağımız inmeyecek, minarelerden ezanımız dinmeyecek" dedi.



Programa, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, yurt müdürleri ile şube müdürlerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. - ORDU

Kaynak: İHA