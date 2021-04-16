İdlib şehidinin oğluna sürpriz doğum günü kutlaması
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İdlib şehidinin oğluna sürpriz doğum günü kutlaması

İdlib şehidinin oğluna sürpriz doğum günü kutlaması
Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem'in Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan oğlu Yağız Efe'ye jandarma ekiplerince sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem'in Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan oğlu Yağız Efe'ye jandarma ekiplerince sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Osmaniye Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suriye'de geçen yıl şehit olan Uzman Çavuş Deprem'in oğlu Yağız Efe'nin 3'üncü yaş günü dolayısıyla doğum günü etkinliği düzenlendi.

Yağız Efe, jandarma ekiplerini pasta ile görünce büyük mutluluk yaşadı.

Jandarma ekipleri Yağız Efe'ye doğum günü dolayısıyla çeşitli hediyeler verdi.

Şehit ailesi ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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