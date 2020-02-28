İdlib şehidinin naaşı memleketi Tokat'a getirildi
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İdlib şehidinin naaşı memleketi Tokat'a getirildi

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın naaşı memleketi Tokat'a getirildi.

28.02.2020 23:20 | Son Güncelleme: 28.02.2020 23:25
İdlib şehidinin naaşı memleketi Tokat'a getirildi

'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın naaşı memleketi 'a getirildi.


Suriye'nin İdlib kentinde Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 Mehmetçik'ten Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın (30) naaşı Hatay'da düzenlenen törenin arından hava yolu ile Tokat'a getirildi. Tokat Hava Limanında gece saatlerinde şehidi askeri ve mülki erkan karşıladı. Tören mangasının omuzlarında uçaktan indirilen şehidin naaşı Tokat Belediyesi cenaze aracına konuldu. Şehidin annesi Raziye Akın'ın yanı sıra şehidin kardeşlerinin metanetli oldukları görüldü.Tokat Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin cenazesi Cumartesi günü öğle namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Uğrak Köyünde toprağa verilecek. - TOKAT

Kaynak: İHA

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