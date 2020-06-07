İdlib şehidinin cenazesi Tokat'a getirildi
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İdlib şehidinin cenazesi Tokat'a getirildi

İdlib şehidinin cenazesi Tokat'a getirildi Suriye'nin İdlib kentinde terör unsurlarınca düzenlenen saldırı sonrasında yaralanarak GATA'da 43 gün süren yaşam savaşını kaybeden Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt (25), cenazesi memleketi Tokat'a getirildi.

07.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 07.06.2020 19:30

İdlib şehidinin cenazesi Tokat'a getirildi

TOKAT - Suriye'nin İdlib kentinde terör unsurlarınca düzenlenen saldırı sonrasında yaralanarak GATA'da 43 gün süren yaşam savaşını kaybeden Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt (25), cenazesi memleketi Tokat'a getirildi.

Suriye'nin İdlib kentinde 26 Nisan 2020 tarihinde tanka roket isabet etmesi sonucu başını çarparak ağır yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er İsmail Anayurt, tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu. Şehidin cenazesi askeri uçakla akşam saatlerinde Tokat Hava Limanına getirildi. Baba Dursun ve anne Telime çifti oğullarının cenazesini taşıyan uçakla kente geldi. Uçaktan şehidin naşı askerlerin omuzlarında indirilerek cenaze aracına konuldu. Şehidin cenazesini askeri ve mülkü erkan karşıladı. Erbaa ilçesine kara yolu ile götürülen şehidin pazartesi günü öğle namazına müteakiben toprağa verileceği öğrenildi.

İdlib şehidinin cenazesi Tokat'a getirildi

Kaynak: İHA

Manşet

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