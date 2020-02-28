İdlib şehidinin babası: "Var olsun devletimiz, vatan sağ olsun"

28.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:10

İdlib'de şehit düşen Uzman Erbaş Ahmet Alpaslan'ın ailesine acı haber ulaştı. Şehit babası İbrahim Alpaslan'ın ilk sözleri "Var olsun devletimiz, vatan sağ olsun" oldu.

İdlib'de, Suriye rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen 33 askerden 1'i olan, 23 yaşındaki Uzman Erbaş Ahmet Alpaslan'ın ailesine acı haber verildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinde 9 aydır Uzman Erbaş olarak görev yapan şehidin ailesinin oturduğu Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi'ne giden Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları acı haberi aileye bildirdi. Acılı baba İbrahim Alpaslan'ın şehit olan oğlunun haberini aldıktan sonraki sözleri ise "Var olsun devletimiz, vatan sağ olsun" oldu.

Aslen Mardin Nusaybinli olan şehidin, ailesi tarafından daha önce yaşadıkları şehir olan İzmir'e defnedilmesinin istendiği belirtildi.

Kaynak: İHA