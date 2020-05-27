İdlib şehidinin ailesine acı haber verildi (2) ŞEHİDİN CENAZESİ ELAZIĞ'A GETİRİLDİSuriye'nin İdlib kentinde devriye görevinde bulunurken meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi.

ŞEHİDİN CENAZESİ ELAZIĞ'A GETİRİLDİ

Suriye'nin İdlib kentinde devriye görevinde bulunurken meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi. Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından 8'inci Kolordu Komutanlığı'nda karşılanan şehidin cenazesi yarın Elazığ'da yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

Kaynak: DHA