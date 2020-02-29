İdlib şehidi Yüzbaşı Süleyman Şahin'i binler uğurladı

29.02.2020 15:54 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:55

– SURİYE'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 36 askerden Piyade Komando Yüzbaşı Süleyman Şahin , memleketi Afyonkarahisar'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Şahin'in cenaze namazı, bazı yakınları ve silah arkadaşlarının geç kalması nedeniyle ikinci defa kılındı.

Piyade Komando Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) şehadet haberi, dün Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki baba evinde yakınlarına verildi. Şehidin babası emekli zabıta memuru Mehmet (60) ve annesi Arzu Şahin (50) şehidin çocuklarına bakmak için gittikleri Ankara'dan acı haber üzerine Dinar'a döndü.

Şehit Yüzbaşı Süleyman Şahin için bugün memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Şehit Yüzbaşı Şahin'in naaşı önce baba evine götürüldü. Burada alınan helalliğin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Dinar Belediyesi önüne getirildi. Buradaki törene Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Grup Başkan Vekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Orman ve Su İşleri eski Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ile askeri erkan katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları törene çelenk gönderdi.Tören sırasında şehidin kız kardeşi İrem, annesi Arzu ve eşi Nuray Şahin el ele tutuşup gözyaşı döktü. Öğle namazının ardından Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu cenaze namazını kıldırdı. Binlerce vatandaşın saf tuttuğu Şehit Şahin'in cenaze namazı, bazı yakınları ve silah arkadaşlarının geç kalması nedeniyle ikinci defa kılındı. Namazın ardından şehidin naaşı vatandaşlar tarafından eller üstünde mezarlığa kadar taşındı. Şehit Süleyman Şahin, ilçe şehitliğinde toprağa verildi.'OĞLUMA SELAM GÖTÜR'Öte yandan, Şırnak'ın İdil ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan ve Dinar'da ebediyete uğurlanan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın (38) annesi Yeter Evran da sarıldığı şehidin tabutunu, "Oğluma selam götür" diyerek öptü.- Afyonkarahisar

Kaynak: DHA