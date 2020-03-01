İdlib şehidi Uzman Onbaşı Halil Çankaya son yolculuğuna uğurlandı (1)
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenaze namazının kılınması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın şehidin tabutunu omzunda taşıması Askeri tören Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın şehit yakınlarına taziyede bulunması ANKARA - İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit...
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenaze namazının kılınması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın şehidin tabutunu omzunda taşıması
Askeri tören
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın şehit yakınlarına taziyede bulunması ANKARA - İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı.
Kaynak: AA