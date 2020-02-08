İdlib şehidi Uzman Çavuş Serkan Deprem için mevlit okutuldu
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İdlib şehidi Uzman Çavuş Serkan Deprem için mevlit okutuldu

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem için babaevinde mevlit okutuldu.

08.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:08
İdlib şehidi Uzman Çavuş Serkan Deprem için mevlit okutuldu

'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Serkan için babaevinde mevlit okutuldu.

Memleketi Düziçi'nde, 5 Şubat'ta defnedilen evli ve bir çocuk babası şehit Deprem için Düziçi ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki babaevinde mevlit programı düzenlendi.

Programa, şehit yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve diğer ilgililer katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Deprem ve tüm şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA
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