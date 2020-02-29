İdlib şehidi Uzman Çavuş için baba ocağında helallik alındı

29.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:15

İdlib'te rejim unsurlarının düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Emre Baysal'ın cenazesi Sancaktepe'deki baba ocağına getirildi. Şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş, şehit Baysal için baba ocağında dualar okudu, helallik alındı. Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de acılı aileyle bir araya gelerek şehit için dualar okudu.

İdlib'te rejim unsurları tarafından TSK güçlerine düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Emre Baysal'ın cenazesi Sancaktepe'deki baba ocağına getirildi. Şehit Baysal için baba evinde helallik alındı. Ailesi, yakınları ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile çok sayıda vatandaş, şehit Baysal için bir araya gelerek dualar okudu. Yakınları, şehit Baysal için gözyaşı döktü. Ardından şehidin naaşı, düzenlenecek cenaze töreni sebebiyle Pendik'teki 15 Temmuz Şehitler Camii'ne götürüldü.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

Kaynak: İHA